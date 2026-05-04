Z úradov najväčších bratislavských častí bude 8.5. otvorený petržalský
V rámci konsolidácie bol 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušený ako deň pracovného pokoja, ale sviatkom zostal a zamestnanci majú nárok na príplatok.
Bratislava 4. mája (TASR) - Z najväčších bratislavských mestských častí ponecháva v piatok 8. mája svoj miestny úrad otvorený len Petržalka. V Novom Meste i Ružinove bude tiež vo väčšine základných škôl platiť riaditeľské voľno. Vyplýva to z informácií bratislavských samospráv pre TASR.
„Rozhodli sme sa zachovať štandardný režim fungovania všade tam, kde to máme v rukách, kde je to možné i účelné,“ uviedla o režime bratislavskej Petržalky hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. „Miestny úrad Petržalka vrátane údržby a našich 27 materských škôl budú v bežnej prevádzke. V prípade základných škôl so samostatnou právnou subjektivitou a rozpočtových organizácií mestskej časti rozhoduje vedenie týchto organizácií o režime na 8. mája samostatne,“ dodala.
Na miestny úrad v bratislavskom Starom Meste, Novom Meste i Ružinove sa v piatok ľudia nedostanú. „Z prevádzkových dôvodov bude zamestnancom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v tento deň poskytnuté pracovné voľno formou prekážky na strane zamestnávateľa,“ informovala hovorkyňa mestskej časti Veronika Gubková. „Opatrenie sa týka zamestnancov v aktívnom pracovnom pomere okrem jaslí a MŠ na všetkých pracoviskách mestskej časti, teda na Vajanského nábreží, ako aj v Zichyho paláci, Pistoriho paláci, Gaštanová a Školská, kde sídlia staromestské kultúrne centrá,“ priblížila. V staromestských školách sa však v piatok bude vyučovať ako obvykle, výnimkou je len ZŠ Vazovova, kde platí riaditeľské voľno.
Väčšina základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti ostane naopak zatvorená v bratislavskom Novom Meste. Samospráva to vysvetľuje ekonomickými dôvodmi. „V kontexte limitovaných rozpočtových možností sme sa rozhodli pristúpiť k úspornému opatreniu a miestny úrad zatvoriť s výnimkou služieb, ktoré je pre verejnosť nevyhnutné zabezpečiť - ako terénna opatrovateľská služba a detské jasle,“ informovala hovorkyňa Nového mesta Martina Goffová.
Miestny úrad ostane zatvorený i v Ružinove, tamojšie základné školy využijú v piatok 8. mája riaditeľské voľno, rovnako tak materské školy. „Zvažovali sme rôzne alternatívy, ale napokon budú naše škôlky a školy 8. mája uzatvorené. Jasle budú otvorené,“ informovala hovorkyňa Ružinova Tatiana Tóthová.
V ďalších mestských častiach hlavného mesta volia tiež diferencovaný prístup. V Dúbravke napríklad zostáva pre verejnosť miestny úrad otvorený a zabezpečuje poskytovanie služieb občanom bez obmedzení. „Rovnako aj základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti budú v tento deň v prevádzke,“ informovala TASR Danka Šoporová z tlačového oddelenia mestskej časti. „Považujeme za dôležité zabezpečiť dostupnosť služieb aj v tomto termíne, najmä s ohľadom na potreby rodín s deťmi,“ dodala. V Karlovej Vsi budú dve základné školy vyučovať štandardne, jedna základná škola udelila riaditeľské voľno. Miestny úrad fungovať nebude. „Vzhľadom na zvýšenie nákladov mestskej časti na mzdy, ktoré nie je kryté rozpočtom, úrad nariadil pracovníkom na 8. mája dovolenku,“ uviedol hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.
V malých mestských častiach ostanú v piatok napríklad zatvorená ZŠ v Záhorskej Bystrici, voľno dostanú aj zamestnanci tamojšieho miestneho úradu.
