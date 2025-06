Z vandalmi zničenej lipy v Liptovskom Mikuláši vzniknú dve sochy

Liptovský Mikuláš 4. júna (TASR) - Lipa z Parku Kubíniovcov v mestskej časti Liptovského Mikuláša Demänová, ktorú nenávratne poškodili vandali, dostane druhú šancu. Rezbár z nej vytvorí dve sochy, ktoré budú ozdobou tohto oddychového miesta. Vyrobí ich priamo pred očami ľudí počas Víkendu otvorených parkov a záhrad v sobotu 7. júna. Ako TASR informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Romana Nemcová, súčasťou akcie je aj kultúrny program.



„Urobili sme všetko pre to, aby sme stromy po útoku vandalov zachránili, napriek tomu všetky vyschli a boli sme nútení ich z dôvodu bezpečnosti vypíliť. Bolo nám však ľúto rozlúčiť sa s nimi, preto sme hľadali spôsob, ako by mohli byť súčasťou parku aj naďalej,“ uviedol primátor Ján Blcháč.



Program v Kubíniovskom parku sa začne o 14.00 h. „Návštevníci sa môžu tešiť na ukážky drevorezby, detské workshopy a tvorivé aktivity, vystúpenie Simony Hulejovej a Ľuboša Brtáňa a aj detí z miestnej základnej školy. Hlavným bodom programu je odhalenie dvoch približne dvojmetrových vyrezaných sôch,“ priblížila Nemcová.



Ďalej podotkla, že sochy zhotoví liptovskomikulášsky rodák Miroslav Trnovský. Umelec z Liptova v minulosti vyrobil aj drevený betlehem, ktorý počas Vianoc skrášľuje priestor pod arkádami Múzea Janka Kráľa.



Vandali zámerne poškodili viacero stromov v mestských častiach Bodice a Demänová. Išlo o lipy a smreky, niektoré mali viac ako 100 rokov. Najprv do kmeňov navŕtali diery a potom do nich naliali silnú kyselinu. „Pravdepodobne niekomu prekážali korene alebo tieň, ktorý stromy počas dňa vytvárali,“ dodal vedúci odboru dopravy a životného prostredia na mestskom úrade Gabriel Lengyel. Mesto podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.