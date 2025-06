Z vandalmi zničenej lipy vznikli v Liptovskom Mikuláši sochy

Liptovský Mikuláš 9. júna (TASR) - Zo 150-ročnej lipy z Parku Kubíniovcov v mestskej časti Liptovského Mikuláša Demänová, ktorú nenávratne poškodili vandali, vznikli dve nové sochy. Mesto Liptovský Mikuláš o tom informovalo na webe.



„Sochy vytvoril liptovskomikulášsky rezbár Miroslav Trnovský so synom Michalom. Väčšia má viac ako dva metre, menšia približne 1,6 metra a obidve znázorňujú prírodné živly,“ uviedla samospráva.



Ďalej priblížila, že väčšiu sochu vyrábali rezbári dva týždne, keďže je širšia, ako bol kmeň stromu, skladá sa z dvoch spojených častí. Menšiu stihli vytvoriť priamo pred očami návštevníkov počas Víkendu otvorených parkov a záhrad.



Aj napriek veľkej snahe záhradníkov z verejnoprospešných služieb vlani lipa vyschla. „Urobili sme všetko pre to, aby sme stromy po útoku vandalov zachránili, napriek tomu všetky vyschli a boli sme nútení ich z dôvodu bezpečnosti vypíliť. Bolo nám však ľúto rozlúčiť sa s nimi, preto sme hľadali spôsob, ako by mohli byť súčasťou parku aj naďalej,“ dodal primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.



