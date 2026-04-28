Z Vážskej cyklomagistrály bude tento rok hotových 90 percent
K úplnému dokončeniu cyklomagistrály spájajúcej naprieč Trenčianskym krajom Trnavský a Žilinský samosprávny kraj tak bude chýbať už iba desaťkilometrový úsek Kúpele Nimnica - Považská Bystrica.
Autor TASR
Trenčín 28. apríla (TASR) - Pondelkovým (27. 4.) odovzdaním viac ako 13-kilometrového úseku Vážskej cyklomagistrály Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park, môžu cyklisti zo stokilometrovej cyklomagistrály využívať už 75 kilometrov. Do konca roka by mali odovzdať ďalších 15 kilometrov. Počas slávnostného otvorenia úseku medzi Trenčínom a Dubnicou to povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.
„Z Plánu obnovy a odolnosti sme dostali aj ďalšie financie na 15-kilometrový úsek z Dubnice nad Váhom cez Ilavu do Ladiec. Odovzdať by sme ho chceli do októbra, tento rok by tak malo byť odovzdaných 90 kilometrov Vážskej cyklomagistrály,“ doplnil predseda TSK.
K úplnému dokončeniu cyklomagistrály spájajúcej naprieč Trenčianskym krajom Trnavský a Žilinský samosprávny kraj tak bude chýbať už iba desaťkilometrový úsek Kúpele Nimnica - Považská Bystrica. V prípade tohto úseku podľa Bašku aktuálne prebieha vyvlastňovanie na úseku asi 400 metrov. Rozhodnutia už majiteľom pozemkov poslali, bude to trvať niekoľko mesiacov.
„Ak to celé úspešne prejde a tento rok získame stavebné povolenie, tak môžeme ísť obstarávať. Budeme zháňať finančné prostriedky, nepôjde však o taký finančne náročný úsek, ako boli tieto posledné. Nechcem hovoriť, či bude celých 100 kilometrov hotových do konca budúceho roka, tento rok však bude skolaudovaných 90 kilometrov,“ objasnil Baška.
Ako dodal, od roku 2018, kedy TSK odovzdal prvé úseky Vážskej cyklomagistrály, sa previezli po nich viac ako štyri milióny cyklistov. „Chodia tu však aj korčuliari či mamičky s kočíkmi. To dokazuje, že to boli dobre investované finančné zdroje,“ uzavrel Baška.
