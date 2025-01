Z verejných priestorov mesta Zvolen vlani odstránili 1729 striekačiek

Zvolen 5. januára (TASR) - Z verejných priestorov mesta Zvolen odstránili v uplynulom roku 1729 voľne pohodených injekčných striekačiek. TASR o tom informovala Dominika Šifferová, ktorá sa v rámci programu Bezpečne v komunite Zvolen týmto problémom zaoberá. Dodala, že z celkového množstva 580 pochádzalo z bezpečnostných škatúľ.



"Najviac z tej pri autobusovej stanici s počtom 392," objasnila s tým, že vysoké percento z nich bolo na zdravotné účely. Druhá najviac využívaná nádoba bola na sídlisku Zvolen-Západ, z ktorej zlikvidovali 107. Najmenej bolo v lokalite Sekier-Záhonok, kde ich bolo 81. Väčšina z nich však bola z užívania návykových látok.



Ako uviedla, v roku 2024 pokračovali v monitorovaní exponovaných lokalít, a to jedenkrát do mesiaca. Počas tejto aktivity zlikvidovali 1094 pohodených striekačiek, čo predstavuje 60 percent z celkového ročného počtu. Vlani prijali 22 podnetov o náleze od obyvateľov mesta, na základe nich zničili 55 voľne pohodených injekčných striekačiek. Najčastejšie to boli lokality v centre mesta. "Zapojili sme sa aj do aktivity Upracme (si) Zvolen, ktorú organizovala organizácia Očami prírody. Počas nej sme odstránili cez 40 striekačiek," spomenula.



Lokality, kde ich pravidelne nachádzajú, sú park za plavárňou, centrum mesta, Hať Podharajch i Kuzmányho nábrežie. Podľa nej do programu sa zapojili traja dobrovoľníci, ktorí sledujú a zisťujú údaje v uliciach Zvolena. Pracovníci nájdenú injekčnú striekačku rukavicami alebo pinzetou vložia do plastovej nádoby na medicínsky odpad. Túto nádobu následne odovzdajú do špecializovanej spaľovne odpadov, kde ju bezpečne zlikvidujú. V prípade nálezu takéhoto odpadu môže verejnosť pracovníkov kontaktovať prostredníctvom sociálnej siete, na e-mailovej adrese bezpecnevkomunitezvolen@gmail.com.



Vo Zvolene funguje tento program od roku 2019. Jeho cieľom je ochrana verejného zdravia prostredníctvom bezpečnej likvidácie injekčných striekačiek a zníženie rizika prenosu infekčných ochorení pri náhodnom poranení. "Za dobu trvania programu sa nám podarilo bezpečne zlikvidovať 4551 kusov," ukončila.