Z verejných priestorov Zvolena odstránili vlani 1632 striekačiek
Autor TASR
Zvolen 19. januára (TASR) - Z verejných priestorov mesta Zvolen odstránili v minulom roku 1632 voľne pohodených injekčných striekačiek. TASR o tom informovala Veronika Bátorová, ktorá sa v rámci programu Bezpečne v komunite Zvolen týmto problémom zaoberá.
Dodala, že z celkového množstva pochádzalo 651 z bezpečnostných škatúľ. Z terénnych zberov to bolo 862 kusov a na základe podnetov od obyvateľov zmizlo 119 kusov. Z celkového množstva odstránených striekačiek však išlo podľa nej v porovnaní s rokom 2024 o mierny pokles. V roku 2024 ich z mesta zmizlo 1729. „Pozitívne však je, že narástol počet zlikvidovaných striekačiek z hlásení verejnosti. V roku 2024 to bolo 55 a 119 v roku 2025, čo potvrdzuje význam zapojenia obyvateľov,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, vlani v decembri osadili vo Zvolene štvrtú bezpečnostnú škatuľu. Nachádza sa na sídlisku Podborová na Borovianskej ulici pri obchode a zastávke. Ďalšiu, na Sekieri, premiestnili k supermarketu na Pribinovej ulici. Ostatné, aktívne využívané, sú na autobusovej stanici pri stánku s novinami a na sídlisku Západ. „Do programu sa vlani zapojili dvaja dobrovoľníci. Pomáhali pri monitoringu lokalít a zbere injekčného materiálu. Ich účasť posilnila komunitný rozmer programu,“ zdôraznila Bátorová.
Podľa nej hlavným komunikačným kanálom programu je skupina na sociálnej sieti. Doplnila, že ďalšou propagáciou sú informačné tabule na ihriskách a na rizikových miestach. Zhrnula, že vlani mali aj 20 informačných plagátov na mestských reklamných plochách.
Nájdenú injekčnú striekačku dobrovoľníci rukavicami alebo pinzetou vložia do plastovej nádoby na medicínsky odpad. Túto nádobu následne odovzdajú do špecializovanej spaľovne, kde ju bezpečne zlikvidujú. V prípade nálezu takéhoto odpadu môže verejnosť pracovníkov kontaktovať prostredníctvom sociálnej siete.
Vo Zvolene funguje tento program od roku 2019. Jeho cieľom je ochrana verejného zdravia prostredníctvom bezpečnej likvidácie injekčných striekačiek a zníženie rizika prenosu infekčných ochorení pri náhodnom poranení. Za dobu trvania programu sa podarilo bezpečne zlikvidovať 6194 kusov.
