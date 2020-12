Z Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline zložili posledné lešenie

Žilina 9. decembra (TASR) – Z veže Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline zložili v stredu poslednú časť lešenia. Podľa ekonóma Žilinskej diecézy Petra Dubeca bola tohtoročná obnova veže prvou z dvoch častí obnovy exteriéru katedrály.



"Investície do polovice novembra predstavujú zhruba 450.000 eur. Financovanie z dotácií ministerstva kultúry je zhruba 380.000 eur, zvyšná čiastka bola z prostriedkov diecézy a získaných darov. Náročnejší bude budúci rok, keď bude potrebná čiastka ešte viac na našich pleciach. Budeme radi za každú pomoc zo strany darcov," povedal Dubec.



Pri obnove odstraňovali z veže brizolitovú omietku z roku 1942. "Bola to omietka na báze cementov, na niektorých miestach hrubá viac ako 15 centimetrov. Mnohé veci sme identifikovali až po jej odstránení. Nielen architektonické nálezy, ale aj veci, ktoré mali vplyv na statické zabezpečenie. Samozrejme, že ich úprava, prezentácia alebo akékoľvek nakladanie s nimi si vyžadovali aj dodatočné navýšenie finančných prostriedkov," uviedol Vladimír Majtan z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Žiline.



"Nemilo nás prekvapila existencia veľkých obručí, ktoré staticky zabezpečovali vežu. Inštalované boli v období 40-tych rokov minulého storočia a pod hrubými vrstvami omietok neboli viditeľné. Na plochy fasád sa naťahovala tenšia vrstva omietok, ktorá rehabilitovala pôvodný historický výraz objektu a obruče, ktoré sťahovali vežu v troch úrovniach, by trčali. Takže sa nahradili tiahlami, ktoré vežu znova staticky spevnili," doplnil Majtan.







Pripomenul, že Katedrála Najsvätejšej Trojice je s kostolom sv. Štefana na Rudinách najstaršou žilinskou stavbou. "Rozhodli sme sa, že by bolo vhodnejšie použiť tradičné vápenné omietky, ktoré by na sebe mali povrchovú úpravu zodpovedajúcu posledným slohovým úpravám. Vrátili sme sa k vizuálu kostola približne po veľkej obnove, ktorú viedol Jozef Božetech Klemens," dodal.



Projekt komplexnej rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline zahŕňa tri etapy - obnovu exteriéru (2020 - 2021), obnovu interiéru (2022 - 2024) a obnovu hnuteľných kultúrnych pamiatok v interiéri (2025). Prvá etapa komplexnej rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice bude stáť podľa Dubeca 1,25 milióna eur až 1,3 milióna eur. "Dotáciu z ministerstva kultúry máme 801.000 eur. Čiže, čiastka 450.000 eur až 500.000 eur zostáva na pleciach diecézy," informoval ekonóm Žilinskej diecézy.