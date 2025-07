Z veže Turnianskeho hradu chcú urobiť vyhliadku pre turistov

Turňa nad Bodvou 30. júla (TASR) - Obnova Turnianskeho hradu v okrese Košice-okolie pokračuje aj počas tohto leta. „Tento rok sme sa hlavne zamerali na obnovu vstupnej brány a veže hradu, kde postupne plánujeme vytvoriť novú turistickú atrakciu - vyhliadkovú vežu,“ uviedol pre TASR Imrich Bugár, predseda občianskeho združenia (OZ) Castrum Thorna.



Rekonštrukcia pamiatky pri obci Turňa nad Bodvou sa realizuje v rámci národného projektu Ľudia a hrady. Práce sa začali vlani v máji a trvajú 18 mesiacov, teda do októbra. „Zapojených máme päť pomocných a päť samostatných zamestnancov, jedného koordinátora a jedného majstra,“ priblížil Bugár. Zmluva na projekt s úhradou miezd je cez úrad práce.



S vynášaním stavebného materiálu môžu opäť pomôcť aj turisti smerujúci na vrch hradného kopca, keď si napríklad vezmú na cestu piesok v pripravených vedierkach. „Je tu veľmi ťažká práca vzhľadom na to, že na hrad nevedie žiadna cesta pre autá, čiže všetok materiál, ktorý tu používame, sa vynáša ručne,“ skonštatoval predseda združenia. Dodal, že minulý rok sa takto vynieslo na hrad 30 ton piesku.



Súčasťou prác ja aj archeologický prieskum, toho roku sa pri ňom podarilo nájsť aj dve veľké delové gule. V rámci aktivít pre návštevníkov sa na Turnianskom hrade uskutoční v sobotu 16. augusta už tradičné podujatie Noc hradov s programom pre deti.







Pri plánoch na vytvorenie vyhliadky zo štvorhrannej veže bude treba vyriešiť prepravu ťažkého materiálu na hrad. Išlo by o sedem drevených trámov, každý o hmotnosti zhruba 300 kilogramov. „Ak by napríklad nejaká helikoptéra nám to vedela vyniesť hore, tak to by nám strašne pomohlo,“ povedal Bugár s tým, že obdobie na prelet by bolo časovo obmedzené vzhľadom na stupeň ochrany prírody a hniezdenie vtákov.



Počiatky Turnianskeho hradu siahajú do 13. storočia, keď po mongolskom vpáde postavili kamennú obrannú vežu, následne sa pevnosť rozširovala. Hrad chátral už od protihabsburských povstaní na konci 17. storočia, keď ho cisárske vojsko dalo čiastočne zbúrať. V roku 1848 vyhoreli zostávajúce objekty. Zaujímavosťou je stále dobre viditeľná cesta vyhĺbená v skalách pre kolesá vozov, ktorými v minulosti prepravovali na hrad zásoby a materiál.