Z Víkendov pre Ukrajinu vyzbierali banskobystrické inštitúcie 9000 eur

Banská Bystrica 27. júla (TASR) – Dvanásť kultúrnych inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), sa zapojilo do pomoci utečencom z Ukrajiny. Počas trvania benefičných podujatí Víkendy pre Ukrajinu vyzbierali divadlá, múzeá, galérie, osvety a planetárium takmer 9000 eur zo vstupného a honorárov. TASR o tom v stredu informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.



Podujatia v rámci Víkendov pre Ukrajinu sa konali počas siedmich týždňov a navštívilo ich viac ako 2800 návštevníkov. Ako doplnila Štepáneková, kraj rozdelil získané financie na potreby centra materiálnej pomoci na Komenského ulici v Banskej Bystrici, ktoré pomáha utečencom od vypuknutia vojny, a prispel na aktivity Komunitnej nadácie Zdravé mesto.



"Centrum materiálnej pomoci využilo 5000 eur na nákup potravín, hygienických potrieb a ďalších nevyhnutností, ktoré pre utečencov stále nie sú zo strany štátu systémovo zabezpečené. Nadácia Zdravé mesto k takmer 4000 eurám od BBSK pridala ešte 4000 eur z vlastných zdrojov a vyhlásila grantovú výzvu Súdržnosť II, ktorá má za cieľ posilniť začleňovanie Ukrajincov a Ukrajiniek do komunít v kraji," konštatoval vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek.



Podľa správkyne nadácie Beáty Hirt je cieľom grantového projektu posilňovanie silných a zdravých komunít začleňovaním Ukrajincov. "Registrované organizácie alebo neformálne skupiny občanov môžu žiadať o podporu projektu vypracovaním elektronickej žiadosti spolu s potrebnými prílohami cez web našej nadácie do 31. júla," dodala Hirt.



"Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine prešlo už viac ako päť mesiacov. Víkendy pre Ukrajinu mohli vzniknúť aj vďaka podpore zastupiteľstva, ktoré umožnilo organizovanie benefičných podujatí a venovanie výťažku zo vstupného charitatívnym a neziskovým organizáciám. Návštevník si okrem kultúrneho zážitku so sebou odniesol aj dobrý pocit z pomoci tým, ktorí to potrebujú," zdôraznil predseda kraja Ján Lunter.