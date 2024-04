Z vlámania sa do mincovníkov obvinila polícia 20-ročného Košičana

Košice 5. apríla (TASR) - Obvineniu z prečinu krádeže čelí 20-ročný mladík, ktorý stojí za vlámaniami do niekoľkých mincovníkov v Košiciach. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že skončil za mrežami.



Košičana obvinili v súvislosti s dvoma prípadmi z uplynulého obdobia, ku ktorým došlo v mestskej časti Juh. "Muž je však podozrivý aj zo spáchania obdobnej trestnej činnosti aj v ďalších dvoch prípadoch, ku ktorým došlo koncom tohtoročného marca v košickej mestskej časti Západ. Preto sú v súčasnosti vykonávané ďalšie procesné úkony smerujúce k objasneniu týchto skutkov," spresňuje.



Mladíka umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie, sudca ho poslal do vyšetrovacej väzby.



Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny dvojročné väzenie.