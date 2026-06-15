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Z vodnej nádrže Sĺňava vytiahli telo bez známok života
Polícia v súčasnosti zisťuje okolnosti prípadu.
Autor TASR,aktualizované
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Piešťany 15. júna (TASR) - Hasiči zasahovali v pondelok ráno neďaleko Piešťan, kde z vodnej nádrže Sĺňava vytiahli telo bez známok života. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.
„Po ôsmej hodine rannej vykonali hasiči z hasičskej stanice v Piešťanoch technickú pomoc. Po príchode na miesto udalosti vykonali prieskum, ktorým bolo potvrdené, že vo vode sa približne 15 metrov od brehu nachádza telo utopenej osoby,“ ozrejmila.
Príslušníci následne pomocou motorového člna pristúpili k osobe vo vode a telo pritiahli k brehu. Telo vytiahli na mólo pri brehu, kde prebehli ďalšie úkony v súčinnosti s políciou.
Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veroniky Dachovej polícia zisťuje okolnosti prípadu a podrobnejšie informácie. Pre TASR uviedla, že išlo o osobu ženského pohlavia nezistenej totožnosti. „Privolaný obhliadajúci lekár sa na mieste nevedel vyjadriť k príčine úmrtia. Poverený príslušník začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ doplnila.
„Po ôsmej hodine rannej vykonali hasiči z hasičskej stanice v Piešťanoch technickú pomoc. Po príchode na miesto udalosti vykonali prieskum, ktorým bolo potvrdené, že vo vode sa približne 15 metrov od brehu nachádza telo utopenej osoby,“ ozrejmila.
Príslušníci následne pomocou motorového člna pristúpili k osobe vo vode a telo pritiahli k brehu. Telo vytiahli na mólo pri brehu, kde prebehli ďalšie úkony v súčinnosti s políciou.
Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veroniky Dachovej polícia zisťuje okolnosti prípadu a podrobnejšie informácie. Pre TASR uviedla, že išlo o osobu ženského pohlavia nezistenej totožnosti. „Privolaný obhliadajúci lekár sa na mieste nevedel vyjadriť k príčine úmrtia. Poverený príslušník začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ doplnila.