Z vraždy 83-ročnej ženy v Matiašovciach obvinili 60-ročného muža
Muž je momentálne umiestnený v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Matiašovce 3. septembra (TASR) - Z vraždy 83-ročnej ženy, ku ktorej došlo v nedeľu (31. 8.) v obci Matiašovce v okrese Kežmarok, obvinila polícia 60-ročného muža. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti. Podľa medializovaných informácií išlo o rodinnú tragédiu, syn mal zavraždiť svoju matku.
„Bolo preukázané, že obvinený muž fyzicky zaútočil na 83-ročnú ženu, ktorá mnohopočetným závažným zraneniam na mieste podľahla,“ uviedla polícia s tým, že muž čelí obvineniu za obzvlášť závažný zločin vraždy.
Muž je momentálne umiestnený v cele policajného zaistenia. „Na obvineného bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Ak sa obvinenému mužovi preukáže vina, v tomto prípade závažného zločinu mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie, skutok bol spáchaný na chránenej osobe,“ spresnila polícia.
