Z vraždy ženy v obci Lipovník obvinila polícia 66-ročného muža

Lipovník 6. októbra (TASR) – K vražde 47-ročnej ženy došlo v noci z pondelka (4. 10.) na utorok (5. 10.) v obci Lipovník v okrese Rožňava. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, vyšetrovateľ z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinil 66-ročného muža z okresu Rožňava.



Podľa polície mal za doposiaľ presne neobjasnených okolností napadnúť 47-ročnú ženu ostrým predmetom, pravdepodobne nožom, v jednej z izieb rodinného domu v obci Lipovník. „Ženu bodol do oblasti hrudníka, čím jej spôsobil poranenie nezlučiteľné so životom,“ priblížila Mésarová. Ako dodala, podozrivého muža policajti obmedzili na osobnej slobode ešte na mieste činu.



„Obvinenému mužovi, ktorý bol umiestnený do cely policajného zaistenia, v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. Vyšetrovateľ PZ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa s tým, že bližšie okolnosti i motív konania obvineného sú predmetom vyšetrovania.