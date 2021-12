Z vraždy ženy v rómskej osade hrozí obvinenému až 25 rokov za mrežami

Sečovce 13. decembra (TASR) – Po bodnutí ostrým predmetom do oblasti hrudníka, k čomu došlo v piatok (10. 12.) večer v rómskej osade v Sečovciach, zomrela 24-ročná miestna žena. Policajný vyšetrovateľ v prípade zadržal a obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy 39-ročného muža. Informovala o tom v pondelok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



K bodnutiu ženy došlo v piatok okolo 20.30 h za doposiaľ presne nezistených okolností. "Žena aj napriek poskytnutej prvej pomoci po prevoze do nemocnice krátko po 22.00 h zraneniam nezlučiteľnými so životom podľahla," uviedla Mésarová.



Vzhľadom na závažnosť skutku vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach. Po umiestnení obvineného muža do cely policajného zaistenia spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.



"V prípade dokázania viny mu za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie," konštatovala hovorkyňa.