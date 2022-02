Mäsiar: Zemiansky Vrbovok je malá obec, ale vecí na obnovu je tu dosť

Zemiansky Vrbovok 3. februára (TASR) – Vlani zrealizovaná rekonštrukcia kultúrneho domu bola najväčšou investíciou v obci Zemiansky Vrbovok v okrese Krupina za uplynulých niekoľko rokov. Obec na práce súvisiace s obnovou získala príspevok z eurofondov, prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) vo výške asi 150.000 eur.



"Sme malá obec len s 88 obyvateľmi, ale vecí, ktoré by sme potrebovali opraviť alebo obnoviť, je veľmi veľa," povedal TASR starosta Erik Mäsiar, ktorý zastáva túto funkciu len od novembra 2021. V tomto roku by sa chcel zamerať hlavne na obnovu obecného vodovodu, ktorý bol postavený pred zhruba polstoročím a v súčasnosti vykazuje mnoho porúch. Keďže ale šanca na získanie európskej alebo štátnej dotácie je pri tak malej obci prakticky nulová, chce sa pokúsiť zrealizovať obnovu postupne a svojpomocne. Nebude to ale jednoduché, keďže vodovod dosahuje v dedine s niekoľkými vzdialenejšími osadami okolo 15 kilometrov.



Zemiansky Vrbovok je známy tým, že pred 85 rokmi sa na jeho území našiel strieborný poklad byzantského kupca zo 7. storočia, ktorý je dodnes jedným z najväčších historických nálezov na Slovensku.



Prvý písomný doklad o obci pochádza z roku 1285, keď sa spomína ako Worbuch Noua. Niekoľko storočí patrila obec cirkvi. V roku 1808 je v záznamoch vedená ako Otrubny Wrbowek, dnešný názov používa od roku 1920.