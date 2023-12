Z vyclievacej pošty v Žiline vrátili tisíce liekov zo štátov mimo EÚ

Žilina 12. decembra (TASR) - Z vyclievacej pošty v Žiline vrátili za posledný rok späť takmer 13.000 liekov, ktoré si objednali súkromné osoby zo štátov mimo Európskej únie (EÚ). Dôvodom bol ich neznámy pôvod a vážne riziko, ktoré hrozilo spotrebiteľom. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Žilina Božena Chríbiková.



Doplnila, že na žilinskú vyclievaciu poštu tento rok prišlo 168 poštových zásielok s 12.960 kusmi liekov, ktoré mali byť doručené občanom SR. "Najviac z nich pochádzalo z Indie, Veľkej Británie a Turecka. Ľudia ich objednávali na liečbu závislostí od alkoholu, vysokého tlaku, alergií, parazitárnych infekcií, porúch pozornosti a iných ochorení, pričom niektoré z nich boli určené aj pre deti. Významné zastúpenie mali tiež tabletky na potenciu," uviedla hovorkyňa CÚ Žilina.



Upozornila, že dovážané lieky neboli registrované v SR, mali neznámy pôvod a neprešli potrebnou kontrolou. "Pre spotrebiteľa by ich použitie predstavovalo vysoké riziko. Príslušníci finančnej správy zásielky vrátili späť a verejnosti dávajú do pozornosti, že dovážať lieky zo štátov mimo EÚ môžu len osoby, ktoré majú na to vydané povolenie," dodala Chríbiková.