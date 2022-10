Z vyše 1,5 tony nazbieraných jedľových šišiek vypestujú ďalšie stromy

Tatranská Lomnica 16. októbra (TASR) - Celkovo 1642 kilogramov jedľových šišiek nazbierali túto jeseň zberači v troch lokalitách, informuje o tom Správa Tatranského národného parku (TANAP) na svojej webovej stránke. Vypestujú z nich ďalšie stromy.



Pracovníci Správy TANAP-u so sídlom v Tatranskej Lomnici šišky zatiaľ uskladnili, aby sa presušili a pripravili na vylúštenie semienok. "Z viac ako 1,5 tony šišiek získame približne 200 kilogramov semienok, z ktorých vypestujeme od 700.000 do jedného milióna sadeničiek jedle," uviedol Radoslav Žlkovan z odboru starostlivosti o lesné ekosystémy a genofond drevín. Stromčeky nájdu svoj domov v niektorých častiach Tatier, ale aj v lesoch naprieč časťou severného Slovenska.



Tohtoročné vylúštené semienka do zimy vysejú do výsevných rámov s priaznivým prostredím a špeciálnym substrátom. "Pri dobrej starostlivosti budú o päť rokov pripravené na život v lese," dodáva Správa TANAP-u.



Pripomína, že jedľa biela je jedným z dvoch tatranských ihličnanov, ktorým sa šišky rozpadajú ešte na stromoch. Zberači preto lezú do ich viac ako 30 metrov vysokých korún zhruba v polovici septembra.



Okrem jedle zbierali v jarných mesiacoch semeno bresta, z ktorého už rastú nové stromčeky. V lete prišli na rad šišky limby a momentálne zberači pokračujú javorom horským. V zime ich čakajú šišky smrekovca a smreka. "Zber robíme výlučne v uznaných zdrojoch semennej suroviny TANAP-u. Niektoré semená, ktoré sa hneď nevysievajú, putujú na dlhodobé uskladnenie do špeciálneho skladu, z ktorého sa v prípade potreby dajú vyzdvihnúť," dodal Žlkovan.