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Za 10 mesiacov zomrelo na cestách Trenčianskeho kraja 24 ľudí
Ťažké zranenia utrpelo za prvých desať mesiacov tohto roka v Trenčianskom kraji 37 osôb, ich počet medziročne klesol o deväť.
Autor TASR
Trenčín 11. novembra (TASR) - Od začiatku roka do konca októbra sa na cestách Trenčianskeho kraja stalo 525 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich 24 ľudí, čo je o 14 viac, ako v rovnakom období minulého roku. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Ťažké zranenia utrpelo za prvých desať mesiacov tohto roka v Trenčianskom kraji 37 osôb, ich počet medziročne klesol o deväť. Ľahké zranenia utrpelo 251 osôb (medziročný pokles o 27).
Počet dopravných nehôd klesol medziročne o 23, najviac sa ich stalo v okresoch Prievidza (108) a Trenčín (105), najmenej v okresoch Považská Bystrica (34) a Bánovce nad Bebravou (36).
Polícia zistila v kraji požitie alkoholu u 87 vinníkov dopravných nehôd, čo o päť viac ako v rovnakom období roka 2025. Najviac ich bolo v okresoch Trenčín (24) a Nové Mesto nad Váhom (19), najmenej v okresoch Ilava, Myjava a Púchov (po štyroch).
Ťažké zranenia utrpelo za prvých desať mesiacov tohto roka v Trenčianskom kraji 37 osôb, ich počet medziročne klesol o deväť. Ľahké zranenia utrpelo 251 osôb (medziročný pokles o 27).
Počet dopravných nehôd klesol medziročne o 23, najviac sa ich stalo v okresoch Prievidza (108) a Trenčín (105), najmenej v okresoch Považská Bystrica (34) a Bánovce nad Bebravou (36).
Polícia zistila v kraji požitie alkoholu u 87 vinníkov dopravných nehôd, čo o päť viac ako v rovnakom období roka 2025. Najviac ich bolo v okresoch Trenčín (24) a Nové Mesto nad Váhom (19), najmenej v okresoch Ilava, Myjava a Púchov (po štyroch).