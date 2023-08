Za 12 dní prišlo na cestách Trnavského kraja o život päť ľudí

Trnava 13. augusta (TASR) - Policajti zaznamenali v sobotu 12. augusta na cestách Trnavského kraja štyri dopravné nehody s účasťou motocyklistov. Jeden z nich zrážku s autom neprežil, informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.



Tragická dopravná nehoda sa stala na ceste medzi Vozokanmi a Hornými Salibami v okrese Galanta. Vodička osobného motorového vozidla, 27-ročná žena, vošla do križovatky z vedľajšej cesty. Po hlavnej ceste v tom čase prechádzal 39-ročný vodič motocykla. Pri zrážke utrpel motorkár vážne zranenia, s ktorými ho z miesta nehody transportoval záchranársky vrtuľník. Pri prevoze do nemocnice svojim zraneniam podľahol.



Na miesto udalosti polícia prizvala aj znalca z odboru cestná doprava, ktorý bude posudzovať priebeh a okolnosti nehody. Vinník nehody a miera zavinenia sú v štádiu policajného vyšetrovania.



Polícia v Trnavskom kraji upozorňuje na to, že od začiatku augusta eviduje zvýšený počet tragických nehôd. Za prvých 12 augustových dní pri nich prišlo o život päť osôb.