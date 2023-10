Za 50 rokov pripravili 12.000 absolventov vysokých vojenských škôl

Liptovský Mikuláš 12. októbra (TASR) - Akadémia ozbrojených síl (AOS) generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a jej predchádzajúce inštitúcie pripravili za 50 rokov svojej existencie 12.000 absolventov. Pri príležitosti štvrtkových osláv polstoročnice vzniku vojenského vysokého školstva na Liptove to uviedol rektor AOS Jozef Puttera.



Dodal, že ide o jedinú vojenskú vysokú školu na Slovensku, ktorá poskytuje vzdelanie a prípravu budúcim dôstojníkom a odborníkom pre potreby ozbrojených síl a iných bezpečnostných zložiek. Aktuálne ju navštevuje 514 študentov v štyroch akreditovaných programoch a 65 doktorandov.



"Boli to stovky, možno tisíce profesionálnych vojakov a civilných zamestnancov, ktorí stáli pri zrode akadémie a vytvárali podmienky na napĺňanie jej poslania. Okrúhle výročie vojenského vysokého školstva na Liptove je zároveň príležitosťou spomenúť tisíce študentov, ktorí na Liptove získali vzdelanie a získané vedomosti využili v prospech rozvoja ozbrojených síl a spoločnosti," povedal Puttera. Ako podotkol, je to aj príležitosť na zamyslenie sa, čo sa im na akadémii podarilo a akým smerom sa v budúcnosti chcú ďalej rozvíjať.



V oblasti modernizácie infraštruktúry sa AOS v rokoch 2020 a 2021 v spolupráci s Ministerstvom obrany SR podarilo zapojiť do 15 projektov z eurofondov zameraných na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Tie majú za cieľ znížiť náklady na vykurovanie a osvetlenie, zlepšiť kvalitu obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody. Objem investície podľa rektora predstavuje viac ako 25 miliónov eur. Ide o najväčšiu investíciu od vybudovania areálu v Demänovej.



Akadémia je aktívna aj v oblasti medzinárodnej spolupráce. Organizuje medzinárodné kurzy a cvičenia zamerané na prípravu štábnych dôstojníkov najmä z krajín NATO a partnerských krajín.