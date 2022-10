Za bozk skončil mladý muž v nemocnici so zranenou čeľusťou

Nitra 27. októbra (TASR) – Polícia vyšetruje útok na chlapca, ktorý na lavičke v Nitre pobozkal druhého muža. Po útoku skončil napadnutý chlapec v nemocnici, kde podstúpil operáciu. Trestné oznámenie prijala polícia 23. októbra. "Vec prešetrujeme ako podozrenie z trestného činu výtržníctva. S ohľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nemôžeme k veci poskytnúť viac informácií," povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.



Zraneného chlapca prevezeného z Nitry prijali v utorok (25. 10.) v Univerzitnej nemocnici Bratislava so zraneniami v oblasti čeľuste, potvrdila hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. Podľa jej slov si stav pacienta vyžadoval operáciu, ktorá bola úspešná. Pacient je stabilizovaný a v najbližších dňoch bude prepustený do domácej liečby.



Policajný zbor SR upozorňuje, že podobným prípadom bude venovať maximálnu pozornosť. "Žiadna forma násilia nie je v našej spoločnosti prípustná. Policajný zbor zachováva nulovú toleranciu k akejkoľvek forme násilia, šikany či nenávisti. Je našou prioritou chrániť každého, a to bez ohľadu na jeho sexuálnu orientáciu, rasu, etnicitu, náboženstvo, pohlavie, rod, jazyk, vek, zdravotné postihnutie alebo iné postavenie," uviedla polícia.