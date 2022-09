Za budovy,o ktoré sa majitelia nestarajú, môžu platiť desaťnásobnú daň

Trnava 23. septembra (TASR) - Majitelia objektov na bývanie i na podnikanie na území mesta Trnava, ktorí sa o ne adekvátne nestarajú a nechávajú ich pustnúť, môžu od budúceho roka byť vystavení riziku desaťnásobného zvýšenia poplatku dane z nehnuteľnosti. Umožní to mestu zmena všeobecne záväzného nariadenia na základe prijatej legislatívy, ktorú poslanci mestského zastupiteľstva prijali na zasadnutí vo štvrtok (22. 9.). Primátor Peter Bročka má však pochybnosti o reálnej vymožiteľnosti prostriedkov.



V prípade schátraných stavieb na bývanie v Trnave je sadzba desať eur za začatý štvorcový meter a pri stavbách na podnikanie a na zárobkovú činnosť 50 eur za štvorcový meter. Za schátrané sa považujú stavby neudržiavané, nezodpovedajúce základným požiadavkám alebo s poškodeniami ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb. Zvýšenú daň však bude môcť mesto vyrubiť až v prípade, že vlastník stavby bol na zámer uplatniť na jeho nehnuteľnosť koeficient najmenej dvakrát vyzvaný. Zvýšenie samosprávam umožnila novela zákona o miestnych daniach. V Trnave podľa primátora sa môže dotknúť niekoľkých desiatok objektov.



"Vítam snahu štátu takto dať možnosť rozpohybovať schátrané nehnuteľnosti," komentoval Bročka. Ako uviedol, má však vážnu obavu, že keby sa aj mesto pokúsilo takouto daňou tlačiť na vlastníkov, "s veľkou pravdepodobnosťou by to eskalovalo do vlečúcich sa súdnych sporov, čo by v konečnom dôsledku mohlo znamenať aj ich nevymožiteľnosť". Uzavrel, že v oblasti praxe je trochu skeptický. "Uvidíme, ako k tomu pristúpia iné mestá," dodal.