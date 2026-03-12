Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Za Demokratov sa bude uchádzať o post predsedu Košického kraja Hirman

Na snímke kandidát strany Demokrati na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Karel Hirman (za mikrofónom) a predseda strany Jaroslav Naď (v popredí treia sprava) počas tlačovej konferencie v Košiciach vo štvrtok 12. marca 2026. Foto: TASR - Marián Holubčík

V rámci zlepšenia bezpečnosti v mestách a obciach chce Hirman spolu s Demokratmi presadzovať, aby novovytvorený zbor žandárov prešiel pod právomoci samosprávnych krajov.

Košice 12. marca (TASR) - Kandidátom strany Demokrati vo voľbách predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) bude bývalý minister hospodárstva Karel Hirman. Oznámila to vo štvrtok táto mimoparlamentná strana na čele s predsedom Jaroslavom Naďom. Očakáva pritom pred voľbami zjednotenie podpory viacerých partnerských strán na spoločnom kandidátovi.

„Som presvedčený, že obyvateľom viem ponúknuť to, čo dnes najviac chýba - skúsenosti, odbornosť a čistý štít,“ uviedol Hirman s tým, že celý jeho život je spojený s Košicami a východným Slovenskom. Do volieb ide s programom zameraným najmä na bezpečnosť, lepšie cesty a efektívnejšie hospodárenie kraja. Medzi priority radí tiež moderné školstvo a väčšie využívanie eurofondov pre región.

V rámci zlepšenia bezpečnosti v mestách a obciach chce Hirman spolu s Demokratmi presadzovať, aby novovytvorený zbor žandárov prešiel pod právomoci samosprávnych krajov. „Keď štát zveril župám školy, sociálne zariadenia či cesty, mal by im umožniť starať sa aj o bezpečnosť. A spolu s kompetenciami na to vyčleniť aj financie. Vedenie krajov najlepšie vie, kde ľudia potrebujú posilniť ochranu,“ skonštatoval.

Pre efektívnejšie hospodárenie kraja chce v prípade zvolenia zrealizovať hĺbkový audit procesov výstavby a opráv ciest, aby sa našli úspory a viac peňazí mohlo ísť priamo do infraštruktúry. Zamerať sa chce aj na znižovanie energetických nákladov budov kraja a ušetrené prostriedky investovať späť do služieb pre obyvateľov.

V pláne má napomôcť rozbehnutiu výroby v automobilke Volvo pri Košiciach a prispôsobiť stredoškolské vzdelávanie potrebám zamestnávateľov a investorov. Zároveň chce dôslednejšie využívať eurofondy a pripraviť kraj na nové programové obdobie po roku 2028.

Za veľkú príležitosť pre región považuje aj budúcu obnovu Ukrajiny s reálnou šancou na zlepšenie infraštruktúry v kraji. Projekty cezhraničnej spolupráce prinesú podľa neho nové investície a stovky pracovných miest.

Predseda Demokratov označil Hirmana za kandidáta, ktorý môže do vedenia kraja priniesť odbornosť a dôveryhodnosť. „Karel Hirman je skúsený manažér a bývalý minister hospodárstva, ktorý zvládol najťažšiu energetickú krízu v histórii samostatného Slovenska. Do verejného života ide s čistým štítom a jasným plánom, ako zlepšiť život ľudí v Košickom kraji,“ povedal Naď.

Potvrdil zároveň rokovania s ďalšími politickými partnermi na spoločnej predvolebnej koalícii v KSK, hoci tí prichádzajú aj s vlastnými kandidátmi. "Ten, ktorý bude mať v prieskume, ktorý bude urobený ešte pred letom, najsilnejšiu podporu, ostane v súťaži a tí ostatní ho podporia. Lebo tak to je správne," uviedol k pripravovaným dohodám.

Ministrom bol Hirman v rokoch 2022 - 2023 vo vláde premiéra Eduarda Hegera. Kandidatúru na predsedu KSK už verejne ohlásil Marián Porvažník (PS) a KDH ohlásilo, že do volieb postaví súčasnú košickú viceprimátorku Luciu Gurbáľovú. Kraj vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.
