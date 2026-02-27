Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. február 2026Meniny má Alexander
< sekcia Regióny

Za dočasné parkovanie zaplatia vodiči vo Zvolene aj cez aplikáciu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Spustením mobilnej aplikácie tak samospráva rozširuje možnosti platby pre vodičov pri krátkodobom státí.

Autor TASR
Zvolen 27. februára (TASR) - Od 1. marca budú môcť vodiči jednorazové lístky pri dočasnom parkovaní vo Zvolene uhradiť aj mobilnou aplikáciou. Existujúce možnosti platby prostredníctvom parkovacieho automatu, SMS alebo webového rozhrania však zostávajú zachované. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.

Dodala, že v súčasnosti si aplikáciu môže každý stiahnuť do svojho mobilu. Umožňuje platiť len za skutočný čas parkovania. „Ponúka funkcie ako spustenie, zastavenie a predĺženie parkovania na diaľku. Vodič tak má možnosť predĺžiť si parkovanie cez aplikáciu v mobile bez toho, aby sa musel vrátiť k autu,“ vysvetľuje primátor Zvolena Vladimír Maňka. Spomenul, že záujemca tiež môže aj skrátiť čas parkovania a ušetriť, ak chce parkovisko opustiť skôr, ako si pôvodne nastavil v aplikácii.

Spustením mobilnej aplikácie tak samospráva rozširuje možnosti platby pre vodičov pri krátkodobom státí. Výhodou je možnosť uhradiť parkovné aj po minútach v prípade parkovania dlhšieho ako 30 minút. Podrobný návod na jednoduchú registráciu a možnosti platby nájde používateľ priamo v aplikácii.

Hovorkyňa pripomenula, že počas najbližších dní pribudnú v rámci mesta na parkovacích automatoch nálepky s návodom na použitie aj informačné tabule. Aplikácia užívateľovi zároveň ukáže, v ktorej zóne parkovania sa nachádza.

Okrem samotného poplatku za parkovanie, ktorý je príjmom mesta Zvolen, si prevádzkovateľ služby účtuje servisný poplatok. „Aplikáciu však vodiči využijú vo viacerých slovenských mestách a aj v susedných krajinách. Pokrýva zhruba 2000 miest v Európe, vrátane Česka, Rakúska a Maďarska,“ podotkla samospráva.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja