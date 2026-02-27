< sekcia Regióny
Za dočasné parkovanie zaplatia vodiči vo Zvolene aj cez aplikáciu
Spustením mobilnej aplikácie tak samospráva rozširuje možnosti platby pre vodičov pri krátkodobom státí.
Autor TASR
Zvolen 27. februára (TASR) - Od 1. marca budú môcť vodiči jednorazové lístky pri dočasnom parkovaní vo Zvolene uhradiť aj mobilnou aplikáciou. Existujúce možnosti platby prostredníctvom parkovacieho automatu, SMS alebo webového rozhrania však zostávajú zachované. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Dodala, že v súčasnosti si aplikáciu môže každý stiahnuť do svojho mobilu. Umožňuje platiť len za skutočný čas parkovania. „Ponúka funkcie ako spustenie, zastavenie a predĺženie parkovania na diaľku. Vodič tak má možnosť predĺžiť si parkovanie cez aplikáciu v mobile bez toho, aby sa musel vrátiť k autu,“ vysvetľuje primátor Zvolena Vladimír Maňka. Spomenul, že záujemca tiež môže aj skrátiť čas parkovania a ušetriť, ak chce parkovisko opustiť skôr, ako si pôvodne nastavil v aplikácii.
Spustením mobilnej aplikácie tak samospráva rozširuje možnosti platby pre vodičov pri krátkodobom státí. Výhodou je možnosť uhradiť parkovné aj po minútach v prípade parkovania dlhšieho ako 30 minút. Podrobný návod na jednoduchú registráciu a možnosti platby nájde používateľ priamo v aplikácii.
Hovorkyňa pripomenula, že počas najbližších dní pribudnú v rámci mesta na parkovacích automatoch nálepky s návodom na použitie aj informačné tabule. Aplikácia užívateľovi zároveň ukáže, v ktorej zóne parkovania sa nachádza.
Okrem samotného poplatku za parkovanie, ktorý je príjmom mesta Zvolen, si prevádzkovateľ služby účtuje servisný poplatok. „Aplikáciu však vodiči využijú vo viacerých slovenských mestách a aj v susedných krajinách. Pokrýva zhruba 2000 miest v Európe, vrátane Česka, Rakúska a Maďarska,“ podotkla samospráva.
Dodala, že v súčasnosti si aplikáciu môže každý stiahnuť do svojho mobilu. Umožňuje platiť len za skutočný čas parkovania. „Ponúka funkcie ako spustenie, zastavenie a predĺženie parkovania na diaľku. Vodič tak má možnosť predĺžiť si parkovanie cez aplikáciu v mobile bez toho, aby sa musel vrátiť k autu,“ vysvetľuje primátor Zvolena Vladimír Maňka. Spomenul, že záujemca tiež môže aj skrátiť čas parkovania a ušetriť, ak chce parkovisko opustiť skôr, ako si pôvodne nastavil v aplikácii.
Spustením mobilnej aplikácie tak samospráva rozširuje možnosti platby pre vodičov pri krátkodobom státí. Výhodou je možnosť uhradiť parkovné aj po minútach v prípade parkovania dlhšieho ako 30 minút. Podrobný návod na jednoduchú registráciu a možnosti platby nájde používateľ priamo v aplikácii.
Hovorkyňa pripomenula, že počas najbližších dní pribudnú v rámci mesta na parkovacích automatoch nálepky s návodom na použitie aj informačné tabule. Aplikácia užívateľovi zároveň ukáže, v ktorej zóne parkovania sa nachádza.
Okrem samotného poplatku za parkovanie, ktorý je príjmom mesta Zvolen, si prevádzkovateľ služby účtuje servisný poplatok. „Aplikáciu však vodiči využijú vo viacerých slovenských mestách a aj v susedných krajinách. Pokrýva zhruba 2000 miest v Európe, vrátane Česka, Rakúska a Maďarska,“ podotkla samospráva.