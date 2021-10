Za domáce násilie voči vlastnej matke ide Dubničan do väzenia

Trenčín 21. októbra (TASR) – Na sedemmesačnom nepodmienečnom treste odňatia slobody a ambulantnom proititoxikomanickom liečení sa dohodol 25-ročný muž z Dubnice nad Váhom s prokurátorom za domáce násilie voči matke. Sudkyňa Okresného súdu Trenčín dohodu o vine a treste schválila, rozsudok je právoplatný.



Ako informoval hovorca Krajského súdu Trenčín Roman Tarabus, obvinený v máji tohto roku pod vplyvom alkoholu zaklopal na dvere bytu, kde otvorila jeho matka. Strčil do nej, začal jej bezdôvodne vulgárne nadávať a vyhrážal sa jej zabitím. Za vlasy ju dotiahol do kuchyne a hlavu jej strčil pod tečúcu vodu do umývadla. Keď sa mu vyšmykla a vybehla na posteľ, obvinený začal posteľ nadvihovať, žene sa vyhrážal smrťou a pľul na ňu.



„Žene sa podarilo vybehnúť z bytu na chodbu, kde ju dobehol, chytil ju za tričko, ktoré jej roztrhal, chytil ju pod krk a začal ju rukami škrtiť. Podarilo sa jej znovu ujsť a bosá iba v nohavičkách a roztrhanom tričku v strachu o svoj život a zdravie utekala dolu po schodoch,“ informoval Tarabus.



Keď sudca pre prípravné konanie obvineného krátko po skutku bral do väzby, odmietol vypovedať. Povedal iba, že sa za seba hanbí a je mu to ľúto. Znalec v prípravnom konaní diagnostikoval u obvineného závislosť od alkoholu, marihuany a pervitínu.