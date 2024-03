Narazil do zvodidiel: Vodič zomrel po prevoze do nemocnice

Košice 13. marca (TASR) - Do zvodidiel na ceste II/547 v Košiciach narazil v utorok (12. 3.) 62-ročný vodič s osobným autom zn. Audi A6. Po nehode sa vodič nehýbal a na podnety nereagoval, po prevoze do nemocnice zomrel. Podľa polície došlo k dopravnej nehode pravdepodobne z dôvodu vodičovej náhlej zdravotnej indispozície.



Nehoda sa stala krátko po 17.30 h na ceste v smere od rekreačnej oblasti Alpinka na Čermeľ. Po náraze pravou stranou auta do zvodidiel ostalo vozidlo stáť. Po príchode záchranných zložiek museli vodiča z vozidla vytiahnuť, na podnety nereagoval. "Okamžite ho preto posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) transportovala do jednej z košických nemocníc, žiaľ, vodič v nemocnici svoj boj o život prehral. Na zistenie presnej príčiny smrti, ale aj prípadnej prítomnosti návykových látok bolo nariadené vykonanie pitvy," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



V súvislosti s dopravnou nehodou polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Príčiny a okolnosti udalosti vyšetruje.