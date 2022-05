Za drogový zločin hrozí Hlohovčanovi až 15-ročné väzenie

Trenčín 5. mája (TASR) – Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 37-ročného muža z Hlohovca z obzvlášť závažného drogového zločinu. Policajti mu v automobile našli drogy.



Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, muža hliadka zastavila v obci Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom počas bežnej cestnej kontroly. V automobile mu našli tabletky a bielu kryštalickú látku. Predbežná expertíza ukázala, že ide o tabletky extázy a metamfetamín, z ktorého by sa dalo vyrobiť až 30 jednorazových dávok drogy.



„Obvineného zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval návrh na vzatie obvineného do väzby. V minulosti bol za podobný skutok právoplatne odsúdený. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na desať až 15 rokov,“ doplnila Kuzmová.