Jazdili napriek zákazu: V Košickom kraji zadržali troch vodičov
Autor TASR
Košice 22. januára (TASR) - V priebehu dvoch dní zaznamenala polícia v Košickom kraji tri prípady, pri ktorých vodiči porušili zákaz činnosti viesť motorové vozidlo. Traja vodiči skončili v cele policajného zaistenia a polícia ich obvinila z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, hrozí im trest odňatia slobody až na dva roky.
Prvý prípad sa stal v pondelok (19. 1.) večer v obci Čaňa v okrese Košice-okolie, kde policajná hliadka zastavila vodiča osobného vozidla pre jazdu bez osvetlenia. Dychová skúška na alkohol bola síce negatívna, no lustráciou policajti zistili, že vodič má uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do novembra 2028.
Ďalšieho vodiča zastavili policajti v utorok (20. 1.) dopoludnia v obci Slavkovce v okrese Michalovce. Jazdil bez zapnutých stretávacích svetiel. Kontrolou sa zistilo, že aj tento muž má viacero platných zákazov viesť motorové vozidlá, vrátane rozhodnutia súdu s platnosťou do septembra 2027.
Tretí prípad zaznamenali policajti takisto v utorok vo Veľkých Kapušanoch. Vodič osobného auta porušil dopravné predpisy tým, že nedal znamenie o zmene smeru jazdy. Zároveň viedol vozidlo bez vodičského oprávnenia, ktoré mu bolo zadržané na základe právoplatného rozhodnutia.
„Zákaz činnosti nie je formalita. Je to opatrenie, ktoré má chrániť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Vodiči, ktorí ho ignorujú, ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných,“ uviedla hovorkyňa s tým, že policajné kontroly prebiehajú neustále a porušovanie zákazu činnosti nezostane bez následkov.
