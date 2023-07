Za dva roky našlo v Back2Life nové využitie vyše 26.100 použitých vecí

Trnava 25. júla (TASR) - Za prvé dva roky fungovania našlo nové využitie v re-use centre Back2Life v Trnave už viac ako 26.100 použitých vecí a na svojom webe centrum zaznamenalo viac ako 53.000 rezervácií tovaru. Informovala o tom Zuzana Krenyitzká, manažérka komunikácie odpadovej spoločnosti FCC, ktorá centrum prevádzkuje.



"Od začiatku nás prekvapil záujem ľudí, ktorý pretrváva aj po dvoch rokoch fungovania. Ľuďom je myšlienka re-use centra blízka, radi sem predmety nosia a využívajú možnosť vybrať si niečo pre vlastnú potrebu. Re-use centrá opätovného použitia tak okrem podpory cirkulárnej ekonomiky prispievajú k spoločenskej zodpovednosti voči životnému prostrediu a edukácii ľudí smerom k cirkulárnej ekonomike," uviedla.



Trnavské Back2Life centrum má podľa nej vybudovanú stálu klientelu. Vracajú sa najmä rodiny s deťmi, pravidelne chodia jednotlivci, pre ktorých je finančne náročné zabezpečiť si nové predmety. "Mnohí by sa potešili, ak by mohli priniesť a odniesť si aj oblečenie z druhej ruky. Kapacity centra to však aktuálne nedovoľujú. Preto sme počas letných mesiacov pripravili pred Back2Life swapy oblečenia," doplnila Krenyitzká. Návštevnosť webovej stránky centra bola počas dvoch rokov okolo 100.000 návštev, pričom pomer záujmu žien a mužov je 54 k 46 percentám.



Do Back2Life možno priniesť zariadenie a vybavenie domácností, ručné náradie, športové potreby, hračky, CD, dekorácie do domácnosti, hudobné nástroje, hodiny, detské kočíky, autosedačky, ale aj kufre a tašky. Nábytok, elektrospotrebiče, textil, chemické látky a plyšové hračky neberú. "Samostatnou kategóriou sú knihy. V centre je dlhodobo široká ponuka za symbolické príspevky. Pracovníčky sa snažia nájsť domov všetkým knihám a spolupracujú napríklad s kníhkupectvom v trnavskej City Aréne. Knihy po čase posúvajú do jeho otvorených políc, kde sú záujemcom dostupné zdarma. Niekedy nás oslovia aj organizácie a školy, ktoré majú záujem o špecifický druh kníh," dodala Krenyitzká.