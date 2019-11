Za hlas detí bubnovali škôlkari, školáci aj študenti

Žilina 19. novembra (TASR) – Odkryť sexuálne násilie na dieťati sa v jednom z prípadov podarilo až po dvojročnej práci sociálnych pracovníkov a vytvorení veľkej dôvery zo strany rodiny. Po podujatí Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť, ktoré sa konalo v utorok na Námestí Andreja Hlinku v Žiline, to pre TASR povedala koordinátorka Centra Návrat Denisa Ničíková.



"Tešíme sa z každého prípadu, ktorý sa podarí odkryť. Lebo celá rodina má tendenciu násilie kryť a ututlávať. Veľmi si chránia, aby nepustili do sveta, že sa nejakému dieťaťu v rodine ubližuje. Takže my sa tešíme, keď to niekto objaví. Buď sused, alebo učitelia v škole. Takýchto prípadov sme mali v tomto roku niekoľko. Keď niekto dospelý v okolí rodiny dal signály, že v tejto rodine sa niečo deje a treba tam odbornú pomoc," doplnila Ničíková.







Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Peter Dobeš ocenil, že na Bubnovačke sa zišli deti z materských, základných aj stredných škôl. "Treba bubnovať, treba dať o tom vedieť. Narastá počet sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. Sme svedkami stále nových a nových prípadov a nemôžeme byť k tomu ľahostajní. Prevenciu treba robiť s rodičmi a deťmi do siedmich – ôsmich rokov, keď získavajú prvé vzťahy medzi spolužiakmi na základných a neskoršie na stredných školách," podotkol Dobeš.



Bubnovačka je podľa Ničíkovej aktivitou Koalície pre deti Slovensko, ktorej členmi sú aj združenia Návrat a Náruč. "Bubnovaním sme si na celom Slovensku pripomenuli tri výročia – 18. november je Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november Svetový deň detí vyhlásený organizáciou UNICEF, keď si pripomíname prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa," dodala koordinátorka Centra Návrat.



Žilinskú Bubnovačku pripravili Centrum Návrat, Náruč, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Žilinský samosprávny kraj a mesto Žilina.