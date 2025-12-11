< sekcia Regióny
Za hlavnú kontrolórku Trnavského kraja opätovne zvolili B. Farkašovú
O funkciu hlavného kontrolóra mali záujem traja uchádzači.
Autor TASR
Trnava 11. decembra (TASR) - Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) opätovne zvolili za hlavnú kontrolórku kraja Beátu Farkašovú. Uspela vo voľbe spomedzi troch uchádzačov. Funkciu tak bude zastávať aj počas nasledujúcich šiestich rokov.
O funkciu hlavného kontrolóra mali záujem traja uchádzači. Všetci z nich splnili požadované kritériá stanovené zákonom o samosprávnych krajoch. TTSK pristúpil k voľbe z dôvodu, že aktuálne volebné obdobie hlavného kontrolóra končí k 5. februáru 2026.
Zastupiteľstvo TTSK vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra uznesením zo dňa 17. septembra 2025. Predpokladmi zaradenia uchádzača do voľby sú ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru a bezúhonnosť.
