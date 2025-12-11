Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Regióny

Za hlavnú kontrolórku Trnavského kraja opätovne zvolili B. Farkašovú

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

O funkciu hlavného kontrolóra mali záujem traja uchádzači.

Autor TASR
Trnava 11. decembra (TASR) - Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) opätovne zvolili za hlavnú kontrolórku kraja Beátu Farkašovú. Uspela vo voľbe spomedzi troch uchádzačov. Funkciu tak bude zastávať aj počas nasledujúcich šiestich rokov.

O funkciu hlavného kontrolóra mali záujem traja uchádzači. Všetci z nich splnili požadované kritériá stanovené zákonom o samosprávnych krajoch. TTSK pristúpil k voľbe z dôvodu, že aktuálne volebné obdobie hlavného kontrolóra končí k 5. februáru 2026.

Zastupiteľstvo TTSK vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra uznesením zo dňa 17. septembra 2025. Predpokladmi zaradenia uchádzača do voľby sú ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ekonomického, právnického alebo technického smeru a bezúhonnosť.
.

Neprehliadnite

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti