Za Hospic Matky Terezy pobežia v Ríme slovenskí maratónci

Bardejovská Nová Ves 14. marca (TASR) - Medzi účastníkmi 30. ročníka Rímskeho maratónu, ktorý sa uskutoční v nedeľu (16. 3.) v Ríme, budú i bežci z Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, ktorý spravuje Arcidiecézna charita Košice. Rozhodli sa venovať svoj beh tým, ktorí už nemôžu bežať - pacientom na poslednej míli života. TASR o tom informovala Silvia Hrabčáková z Arcidiecéznej charity Košice (ACHK).



Rímsky maratón 2025 s účasťou charitných zamestnancov a dobrovoľníkov nebude podľa jej slov len o športovom výkone, ale aj o sile ľudskosti a nádeje. Každý kilometer bude symbolicky venovaný tým, ktorí si zaslúžia dôstojnú a láskyplnú starostlivosť až do posledného okamihu.



Medzi maratóncami bude aj Bohuš Čepiga, vedúci Hospicu Matky Terezy, pre ktorého je beh nielen fyzickou výzvou, ale aj spôsobom, ako si udržať vnútornú rovnováhu. "Beh je pre mňa psychohygiena. Už si ani nekladiem otázku, či sa mi chce, ale jednoducho bežím. No tentoraz bežím aj za niekoho iného, a to za tých, ktorí už sami nemôžu," hovorí Čepiga.



"Maratón je ako život. Má svoje ľahké aj ťažké úseky. No dôležité je, aby sme ho nebežali sami, ale s vierou a vedomím, že každý krok má zmysel," dodáva Marek Kreheľ, dekan Rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia, ktorý je súčasťou šesťčlenného tímu putujúceho do Ríma. Traja z nich sa postavia na štart, zatiaľ čo zvyšní členovia poskytnú realizačnú a organizačnú podporu.



Prepojenie Jubilejného roka cirkvi a jubilejného 30. ročníka Rímskeho maratónu dáva podľa Hrabčákovej tejto charitnej iniciatíve hlbší duchovný rozmer. "Maratón sa tak stáva nielen fyzickou výzvou, ale aj symbolickou púťou, pripomienkou, že na životnej ceste nie sme sami a že pomoc blížnym je prejavom milosrdenstva a lásky. Práve táto myšlienka upriamuje pozornosť na význam paliatívnej starostlivosti a sprevádzania pacientov na ich poslednej životnej ceste. Každý odbehnutý kilometer je venovaný tým, ktorí bojujú so svojím vlastným, posledným maratónom - pacientom hospicu," vysvetlila.



Hospic Matky Terezy v Bardejove, prvý hospic na Slovensku, sa už viac ako 20 rokov venuje poskytovaniu paliatívnej starostlivosti nevyliečiteľne chorým pacientom a ich rodinám.