ALKOHOL ZA VOLANTOM: Vodičovi s tromi promile hrozí ročné väzenie

Trenčín 28. augusta (TASR) - Trenčianski policajti odhalili vodiča, ktorý vo štvrtok (27. 8.) ráno jazdil po Trenčíne s takmer troma promile alkoholu. Štyridsaťštyriročný muž už čelí obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, informovala v piatok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Dodávkové vozidlo Fiat spozorovali policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky v miestnej časti Trenčína. "Policajti mali podozrenie, že vodičovi môže byť nevoľno alebo môže byť pod vplyvom alkoholu, preto ho aj predpísaným spôsobom zastavili," uviedla polícia.



Vodič však náhle začal cúvať do uličky, do trávnatého brehu, kĺzal sa po tráve a takmer narazil do betónového múrika. "Policajti vodiča vyzvali k predloženiu dokladov potrebných k vedeniu vozidla a následne aj k vykonaniu dychovej skúšky, keďže z neho cítili alkohol. Trenčan nafúkal 1,35 mg/l, čo predstavuje 2,81 promile," doplnila polícia.



Vodiča následne policajti obmedzili na osobnej slobode. Po vytriezvení ho neminulo obvinenie z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, za čo mu hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody až na jeden rok.