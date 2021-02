Za krádež bicyklov a okuliarov hrozí páchateľom trojročné väzenie

Bratislava 12. februára (TASR) - Za krádež horského a elektrického bicykla a slnečných okuliarov s puzdrom hrozí obvineným 35-ročnému Jánovi H. a 30-ročnej Natálii Ž. z Bratislavy trojročné väzenie. K skutku došlo v pondelok 8. februára v dome na Tupého ulici. Odcudzením predmetov spôsobili škodu približne 4000 eur, výšku škody na poškodených pivničných kobkách zatiaľ nevyčíslili. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Obvinení mali vojsť do jedného z bytových domov a následne prejsť do pivnice. "Tam poškodili zámky na celkovo troch pivničných kobkách, pričom z jednej z nich odcudzili horský bicykel, elektrický bicykel a puzdro na okuliare spolu so slnečnými okuliarmi," zhrnula polícia. S odcudzenými vecami vyšli pred obytný dom, kde boli zadržaní zamestnancami súkromnej bezpečnostnej služby. Následne k nim privolali hliadku Policajného zboru.