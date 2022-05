DLHO SA Z ÚLOVKU NETEŠIL: Za krádež liečiv hrozí mužovi väzenie

Partizánske 6. mája (TASR) - Trest odňatia slobody až na dva roky hrozí 27-ročnému mužovi, ktorý mal z lekárne v Partizánskom ukradnúť väčšie množstvo liečiv rôznych druhov a značiek. Muža policajti z Partizánskeho obvinili z prečinu krádeže. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Obvinený mal prísť v nočných hodinách k zadnému vchodu do lekárne v Partizánskom. Pomocou kľúča, ktorý vraj našiel v dverách, mal vojsť do vnútorného priestoru, kde údajne postupne z regálov vzal liečivá rôznych druhov a značiek," uviedla Kuzmová.



Krádežou mal podľa nej obvinený spôsobiť majiteľovi lekárne škodu takmer 900 eur. "Muž sa však dlho z vykonanej krádeže netešil. Krátko po čine ho zadržali pracovníci SBS služby a odovzdali ho polícii, ktorá mu obmedzila osobnú slobodu. Po zadržaní mu v tele zistili prítomnosť omamných látok," doplnila hovorkyňa.



Poverený príslušník spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Obvinený tak čaká na rozhodnutie súdu o väzbe v cele policajného zaistenia. Muž bol už v minulosti súdne trestaný za majetkovú trestnú činnosť.