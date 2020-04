NEOVLÁDAL DESATORO: Bratislavčan kradol peňažné milodary v kostole

Bratislava 14. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje prípad vlámania sa do jedného z bratislavských kostolov. V pondelok (13. 4.) popoludní sa v kostole na Rudnayovom námestí snažil ukradnúť finančné milodary 35-ročný Michal H. z Bratislavy, po zadržaní môže mať na konte až desaťročný trest väzenia. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.



Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania mal muž, ktorý už v súčasnosti čelí obvineniu z krádeže, okolo 18.00 h v priestoroch kostola vypáčiť drevenú pokladničku, odkiaľ mal odcudziť doposiaľ nezistenú sumu. "Ďalej mal odcudziť päťeurovú bankovku zo sklenenej pokladničky, umiestnenej taktiež pri vstupných dverách kostola. Následne ho spozoroval kostolník, ktorý mu zabránil v úteku a zadržal ho na mieste až do príchodu privolanej policajnej hliadky," spresnila polícia.







Obvinený je v cele policajného zaistenia, vyšetrovateľ podá návrh na jeho väzobné stíhanie. "Vzhľadom na to, že skutok sa stal na mieste požívajúcom pietu alebo všeobecnú úctu, obvinenému hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov," objasnili policajti.