ZAPÁČILI SA JEJ ZLATÉ RETIAZKY: Ukradla ich z bytu, ktorý opatrovala

Prievidza 28. apríla (TASR) - Trest odňatia slobody až na dva roky hrozí 55-ročnej žene z Prievidze, ktorá mala počas opatrovania ukradnúť tri zlaté retiazky a tri prívesky. Prievidžanku policajti obvinili z prečinu krádeže. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková.



Šperky mala žena ukradnúť z bytu bez použitia násilia počas toho, ako jej ľudia zverili príbuzného na opatrovanie. "Podľa odborného vyjadrenia spôsobila škodu vo výške 295 eur," uviedla Adámiková.



Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, aby si dôkladne preverili osoby, ktoré si vpustia do svojich príbytkov, o to viac, keď v domácnosti majú tráviť veľa času bez ich prítomnosti, či už ako opatrovatelia alebo osoby poskytujúce a vykonávajúce nejakú službu. "Odporúčame zvážiť v takýchto prípadoch cenné veci sústrediť na jednom mieste, túto miestnosť uzamknúť a kľúč zobrať so sebou," dodala policajná hovorkyňa.