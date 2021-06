Za krásami Trnavského kraja pozývajú výletné vlaky Pálffy a Štefánik

Trnava/Smolenice 29. júna (TASR) – Premiérovú jazdu absolvoval v utorok výletný vlak Pálffy Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj zážitkov. Cestujúcich viezol na trati Bratislava – Trnava - Smolenice a bude tak robiť počas celej turistickej sezóny. Druhou jeho nástupnou stanicou pre turistov z Trenčianskeho kraja bude Nové Mesto nad Váhom.



Záujemcovia budú môcť využívať aj ďalší výletný vlak Štefánik, vypravovaný z Bratislavy cez Trnavu až do rodiska Milana Rastislava Štefánika Brezovej pod Bradlom. Informoval o tom predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Zážitková jazda historickými vlakmi je určená nielen pre milovníkov takýchto jázd, no najmä rodiny s deťmi, ktoré sa priamo vo vlaku stanú súčasťou príbehov v podaní hercov z Divadla Jána Palárika (DJP) v Trnave. Tí počas jazdy priblížia účastníkom históriu rodiny Pálffy, s ktorou sa viaže zámok v Smoleniciach, alebo osud M. R. Štefánika.



V Smoleniciach bude potom možnosť spoznávať obec s jej pamiatkami alebo prírodné zaujímavosti Malých Karpát vrátane jaskyne Driny. Deň si bude možné spestriť jazdnou na kyvadlovej Smolenickej včele, ktorá bude mať sedem zastávok pri jednotlivých turistických bodoch. Obec podľa starostu Antona Chrvalu pripravuje aj požičovňu bicyklov. Pre cestujúcich do Brezovej bude zase pripravená okrem návštevy mohyly na Bradle a Jurkovičovho a Štefánikovho múzea aj špeciálna jazda Brezovskou lokálkou do blízkej Jablonice, kde si bude možné pozrieť tamojší kaštieľ.



„Je to unikátny projekt, jeden z troch, ktoré KOCR pripravil,“ povedal Viskupič. O idei výletného vlaku sa podľa neho rozprávalo už dlhšie, kým prišlo k realizácii. Predseda KOCR Pavol Kalman verí, že trnavské zážitkové historické vlaky budú top tohtoročnej turistickej sezóny.



Vlaky dáva k dispozícii OZ VLAKY.NET, najväčším lákadlom bude vozeň Krásavec z roku 1911 vyrobený z dreva a len nedávno zrekonštruovaný.



Prvýkrát vyjde Pálffy na cestu v sobotu 3. júla, Štefánik a Brezovská lokálka o týždeň neskôr 10. júla. Rozpis jázd je na webe KOCR, kde si zároveň možno zakúpiť aj lístky na jednotlivé jazdy. Posledná by sa mala konať 11. septembra.