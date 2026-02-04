Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Regióny

Za kuchynský olej dostali Trenčania 753 litrov nového oleja

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Ďalší termín mobilného zberu použitých kuchynských olejov a tukov bude trvať opäť tri dni a naplánovaný je na 21. - 23. mája.

Autor TASR
Trenčín 4. februára (TASR) - Počas januárového zberu použitého kuchynského oleja odovzdali Trenčania za tri dni (22. - 24. 1.) 2720 litrov oleja. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Za odovzdanie použitého kuchynského oleja si mohli Trenčania vybrať liter octu za liter oleja alebo liter nového oleja za tri litre starého. Na výmenu za starý olej bolo vydaných 461 litrov nového octu a 753 litrov nového slnečnicového oleja.

Ďalší termín mobilného zberu použitých kuchynských olejov a tukov bude trvať opäť tri dni a naplánovaný je na 21. - 23. mája. Zber organizuje spoločnosť Meroco v spolupráci s mestom Trenčín.
.

Neprehliadnite

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel