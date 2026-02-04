< sekcia Regióny
Za kuchynský olej dostali Trenčania 753 litrov nového oleja
Ďalší termín mobilného zberu použitých kuchynských olejov a tukov bude trvať opäť tri dni a naplánovaný je na 21. - 23. mája.
Autor TASR
Trenčín 4. februára (TASR) - Počas januárového zberu použitého kuchynského oleja odovzdali Trenčania za tri dni (22. - 24. 1.) 2720 litrov oleja. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Za odovzdanie použitého kuchynského oleja si mohli Trenčania vybrať liter octu za liter oleja alebo liter nového oleja za tri litre starého. Na výmenu za starý olej bolo vydaných 461 litrov nového octu a 753 litrov nového slnečnicového oleja.
Ďalší termín mobilného zberu použitých kuchynských olejov a tukov bude trvať opäť tri dni a naplánovaný je na 21. - 23. mája. Zber organizuje spoločnosť Meroco v spolupráci s mestom Trenčín.
