< sekcia Regióny
Za legendami Prešovského kraja cestovali tisíce detí
Aktuálny ročník trval od 14. júna do 14. septembra.
Autor TASR
Prešov 25. septembra (TASR) - Desiaty ročník cestovateľskej súťaže Legendarium má za sebou rekordné leto. Do objavovania Prešovského kraja sa zapojilo vyše 5000 detí. Spolu s rodinami spoznávali rôzne prírodné lokality a zariadenia cestovného ruchu od Vysokých Tatier až po Poloniny. Súťaž symbolicky uzavrie podujatie Svetový deň cestovného ruchu v sobotu (27. 9.) v Tatranskej Lomnici. TASR o tom informovala Barbora Čechová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.
„Na Slovensku sme boli pred desiatimi rokmi v tejto téme v podstate priekopníkmi a ukázalo sa, že sme sa vydali na správnu cestu. Vyrástla s nami jedna generácia detí, s legendami cestovali tisíce rodín a podporili sme stovky zariadení a lokalít cestovného ruchu,“ uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Aktuálny ročník trval od 14. júna do 14. septembra. Deti mohli navštíviť 16 prírodných lokalít, v ponuke bolo vyše 80 zážitkových zariadení, ako sú hrady, múzeá, skanzeny, kúpaliská, športoviská či interaktívne galérie. Bonusové body navyše získali za návštevu vybraných reštauračných a ubytovacích zariadení.
„Tento rok sme pripravili mobilnú aplikáciu Legendarium, ktorá slúžila ako hlavný sprievodca na všetkých výletných miestach. Aplikácia ostáva voľne dostupná aj po skončení súťaže, ponúka výlety s navigáciou, užitočné informácie i príbehy legendárnych hrdinov,“ doplnil Janoško.
Projekt realizuje KOCR Severovýchod Slovenska z členského príspevku Prešovského samosprávneho kraja a s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.
Do súťaže sa zapojilo vyše 5000 detí nielen z východného Slovenska, ale aj z iných krajov, z Českej republiky a Poľska. K najobľúbenejším lokalitám patrila oddychová zóna Fulianka v blízkosti Kapušianskeho hradu. Veľkej obľube sa tešil fotogenický Banský náučný chodník v Kvetnici, kde Banícky cech horného Spiša sprístupnil aj štôlňu. K novým turistickým lokalitám patrila aj Lavička lásky v dedinke Kobylnice v okrese Svidník a náučný chodník v Litmanovej.
Legendaristi symbolicky uzavrú ročník na podujatí Svetový deň cestovného ruchu v sobotu v parku v Tatranskej Lomnici. KOCR Severovýchod Slovenska v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, mestom Vysoké Tatry a ďalšími partnermi pripravili toto podujatie pre širokú verejnosť. Je pripravený bohatý kultúrno-športový program, ktorého súčasťou bude prezentácia turistických atraktivít Prešovského kraja i vyhodnotenie súťaže Legendarium. Na oslavy sa môže verejnosť vybrať aj netradične - historickou električkou Kométa. Podujatie je realizované s finančnou podporou MCRŠ SR.
„Na Slovensku sme boli pred desiatimi rokmi v tejto téme v podstate priekopníkmi a ukázalo sa, že sme sa vydali na správnu cestu. Vyrástla s nami jedna generácia detí, s legendami cestovali tisíce rodín a podporili sme stovky zariadení a lokalít cestovného ruchu,“ uviedol riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.
Aktuálny ročník trval od 14. júna do 14. septembra. Deti mohli navštíviť 16 prírodných lokalít, v ponuke bolo vyše 80 zážitkových zariadení, ako sú hrady, múzeá, skanzeny, kúpaliská, športoviská či interaktívne galérie. Bonusové body navyše získali za návštevu vybraných reštauračných a ubytovacích zariadení.
„Tento rok sme pripravili mobilnú aplikáciu Legendarium, ktorá slúžila ako hlavný sprievodca na všetkých výletných miestach. Aplikácia ostáva voľne dostupná aj po skončení súťaže, ponúka výlety s navigáciou, užitočné informácie i príbehy legendárnych hrdinov,“ doplnil Janoško.
Projekt realizuje KOCR Severovýchod Slovenska z členského príspevku Prešovského samosprávneho kraja a s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.
Do súťaže sa zapojilo vyše 5000 detí nielen z východného Slovenska, ale aj z iných krajov, z Českej republiky a Poľska. K najobľúbenejším lokalitám patrila oddychová zóna Fulianka v blízkosti Kapušianskeho hradu. Veľkej obľube sa tešil fotogenický Banský náučný chodník v Kvetnici, kde Banícky cech horného Spiša sprístupnil aj štôlňu. K novým turistickým lokalitám patrila aj Lavička lásky v dedinke Kobylnice v okrese Svidník a náučný chodník v Litmanovej.
Legendaristi symbolicky uzavrú ročník na podujatí Svetový deň cestovného ruchu v sobotu v parku v Tatranskej Lomnici. KOCR Severovýchod Slovenska v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, mestom Vysoké Tatry a ďalšími partnermi pripravili toto podujatie pre širokú verejnosť. Je pripravený bohatý kultúrno-športový program, ktorého súčasťou bude prezentácia turistických atraktivít Prešovského kraja i vyhodnotenie súťaže Legendarium. Na oslavy sa môže verejnosť vybrať aj netradične - historickou električkou Kométa. Podujatie je realizované s finančnou podporou MCRŠ SR.