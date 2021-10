Za ľudí kritizuje odstránenie bilbordu, Košice trvajú na legálnosti

Košice 8. októbra (TASR) – Strana Za ľudí kritizuje primátora Košíc Jaroslava Polačeka za štvrtkové (7. 10.) odstránenie bilbordu obsahujúceho reklamu tejto strany. Argumentuje stanoviskom reklamnej agentúry, že odstránenie reklamného zariadenia mestom bolo v rozpore so zákonom. Mesto Košice, naopak, trvá na tom, že jeho postup bol zákonný a stavba bola nelegálna.



Polaček vo štvrtok informoval, že mesto začalo s odstraňovaním nelegálnych reklamných nosičov, na čo vydal rozhodnutie stavebný úrad mesta. Znížiť sa tak má množstvo vizuálneho smogu vo verejnom priestore. Na odstránenej reklamnej ploche na Popradskej ulici sa pritom nachádzal práve bilbord s reklamou strany Za ľudí.



Strana v piatok vyzvala primátora Košíc na ospravedlnenie „za jeho neprofesionálny a diletantský postup“ pri odstraňovaní bilbordov. Uviedla, že podľa informácií majiteľa reklamnej plochy došlo k odstráneniu legálneho bilbordu.



„Strana Za ľudí vždy podporovala znižovanie vizuálneho smogu a vítame každú iniciatívu v tomto úsilí. Nemôžeme však podporovať kovbojské akcie jedincov, ktoré nemajú právny základ a vo finále vyzerajú veľmi neprofesionálne a diletantsky. Primátor Jaroslav Poláček nechal odstrániť legálny billboard jednej z najväčších agentúr na Slovensku a strelil si tak veľmi nešťastný vlastný gól," uviedol košický mestský poslanec a člen strany Milan Lesňák.



Strana ďalej informovala o stanovisku mediálnej spoločnosti, cez ktorú reklamné plochy zakúpila. Podľa nej odstránené reklamné zariadenie bolo postavené legálne a umiestnené na pozemku v súlade s platne uzatvorenou nájomnou zmluvou. Spoločnosť pritom podniká právne kroky „na obnovenie právneho stavu vrátane zabezpečenia ochrany vlastníckeho práva a náhradu spôsobenej škody“. Postupuje pritom v úzkej súčinnosti s vlastníkom reklamného zariadenia.



Magistrát v reakcii deklaroval, že išlo o legálne odstránenie nelegálnej stavby, na čo malo mesto aj rozhodnutie o odstránení stavby. „Mesto Košice si vyžiadalo všetky dokumenty, ktoré potvrdzujú, že stavba, ktorú sme vo štvrtok odstránili, je nelegálna, a teda otázka je, prečo prenajímateľ prenajímal plochu, ktorá nemala všetky povolenia, ktoré mala mať,“ povedal pre TASR hovorca mesta Vladimír Fabian. Mesto podľa neho informovalo aj danú politickú stranu a je otvorené akejkoľvek komunikácii na ozrejmenie problému. Hovorca zároveň poukázal na to, že najvyššou autoritou v tomto prípade je stavebný úrad. Odmietol tiež, že by išlo o politický konflikt.