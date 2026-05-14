Za ľudí podá trestné oznámenie pre situáciu na patológii v Prešove
Autor TASR
Bratislava/Prešov 14. mája (TASR) - Opozičná strana Za ľudí podá na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie v súvislosti s medializovanými informáciami o údajne nedôstojnom zaobchádzaní s telami zosnulých v nemocnici v Prešove. Kritiku postupu nemocnice vyslovil aj poslanec Národnej rady (NR) SR a bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko, ktorý vyzval na vyvodenie zodpovednosti.
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová reagovala na medializované informácie týkajúce sa priestorov starej patológie v prešovskej nemocnici. Tvrdí, že v súvislosti s výstavbou novej vojenskej nemocnice malo dôjsť k zbúraniu oddelenia patológie a odstráneniu chladiacich boxov.
„Opis toho, ako sa malo s telami zosnulých nakladať, je príšernou vizitkou doslova rozkladu systému, ktorý už nemá úctu ani k mŕtvym. Telá zosnulých na policiach medzi doskami a škatuľami, to je pohľad na stav Slovenska, kde niektorí už nemajú rešpekt vôbec pred ničím,“ konštatovala Remišová. Zároveň označila za neprijateľnú komunikáciu nemocnice a ďalších inštitúcií, ktoré podľa nej tvrdia, že uloženie tiel bolo v súlade s etickými normami.
Krajčí označil situáciu za ďalšie zlyhanie a tvrdí, že telá zosnulých mali byť po smrti prevážané do miestnosti určenej na pitvy namiesto do chladiacich boxov. „Ide o hrozné zlyhanie, je to nechutné, neetické, zároveň na sto percent dochádza k porušeniu hygienických štandardov, akým spôsobom sa má narábať s telom zosnulého pacienta,“ uviedol Krajčí. Vyzval tiež ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby túto vec riadne prešetril a následne vyvodil adekvátne dôsledky voči manažmentu nemocnice.
Na situáciu v prešovskej nemocnici upozornil Denník N. V článku uviedol, že po zbúraní pôvodnej patológie začali telá zosnulých dočasne ukladať v priestoroch starej patológie a v mobilných chladiacich boxoch, čo časť zamestnancov označila za nedôstojné a nehygienické. Nemocnica aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre Denník N odmietajú pochybenia a tvrdia, že postup je v súlade s legislatívou, etickými štandardmi a hygienickými normami.
