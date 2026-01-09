< sekcia Regióny
Za ľudí podporí kandidatúru M. Porvažníka na predsedu Košického kraja
Vo voľbách tak bude spoločným kandidátom tejto strany s Progresívnym Slovenskom (PS).
Autor TASR
Košice 9. januára (TASR) - Kandidatúru Mariána Porvažníka na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) podporila strana Za ľudí. Vo voľbách tak bude spoločným kandidátom tejto strany s Progresívnym Slovenskom (PS). Oznámili to v piatok v Košiciach na spoločnej tlačovej konferencii predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová a Porvažník, ktorí sa zároveň zhodli na potrebe spájania síl na dosiahnutie úspechu v regionálnych voľbách.
„Košický kraj potrebuje zmenu štýlu vedenia - menej škandálov, viac práce pre ľudí. Marián Porvažník je kandidát, ktorý berie východ vážne, pozná jeho problémy a prináša ucelenú víziu rozvoja. Aj preto sa strana Za Ľudí rozhodla jeho kandidatúru podporiť,“ povedala Remišová.
Zároveň uviedla, že strana Za ľudí postaví vlastných kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva v rámci koalície politických strán podporujúcich Porvažníka, ktorí budú okrem presadzovania priorít strany pre kraj zároveň zdieľať jeho víziu rozvoja regiónu.
Porvažník uviedol, že ak má byť Košický kraj úspešný, bude potrebovať silné politické partnerstvá s politickými stranami, tak na komunálnej, ako aj celonárodnej úrovni. „Som veľmi vďačný a s radosťou prijímam podporu strany Za ľudí a Veroniky Remišovej mojej kandidatúre, pretože verím, že to jasný signál toho, že odbornosť a slušnosť v politike majú miesto a je to tá správna cesta. Zároveň som presvedčený, že so stranou Za ľudí prichádza dlhoročná skúsenosť z komunálnej, národnej, ale aj európskej politiky,“ povedal.
Remišová kritizovala súčasné vedenie KSK a hovorila o premárnenej príležitosti pri vyžívaní eurofondov. „Košický kraj potrebuje zmenu, novú energiu a hlavne transparentné vedenie župy,“ povedala.
Podpredseda strany Za ľudí Peter Huba vyzdvihol Porvažníka ako kandidáta, ktorý podľa neho „spája odborníkov, občianske iniciatívy a obyvateľov, aby spoločne dokázali vybudovať úspešný, prosperujúci a sebavedomý Košický kraj“.
Kandidatúru na predsedu kraja oznámili PS a Porvažník, ktorý nie je členom žiadnej strany, 30. septembra 2025. KSK vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.
„Košický kraj potrebuje zmenu štýlu vedenia - menej škandálov, viac práce pre ľudí. Marián Porvažník je kandidát, ktorý berie východ vážne, pozná jeho problémy a prináša ucelenú víziu rozvoja. Aj preto sa strana Za Ľudí rozhodla jeho kandidatúru podporiť,“ povedala Remišová.
Zároveň uviedla, že strana Za ľudí postaví vlastných kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva v rámci koalície politických strán podporujúcich Porvažníka, ktorí budú okrem presadzovania priorít strany pre kraj zároveň zdieľať jeho víziu rozvoja regiónu.
Porvažník uviedol, že ak má byť Košický kraj úspešný, bude potrebovať silné politické partnerstvá s politickými stranami, tak na komunálnej, ako aj celonárodnej úrovni. „Som veľmi vďačný a s radosťou prijímam podporu strany Za ľudí a Veroniky Remišovej mojej kandidatúre, pretože verím, že to jasný signál toho, že odbornosť a slušnosť v politike majú miesto a je to tá správna cesta. Zároveň som presvedčený, že so stranou Za ľudí prichádza dlhoročná skúsenosť z komunálnej, národnej, ale aj európskej politiky,“ povedal.
Remišová kritizovala súčasné vedenie KSK a hovorila o premárnenej príležitosti pri vyžívaní eurofondov. „Košický kraj potrebuje zmenu, novú energiu a hlavne transparentné vedenie župy,“ povedala.
Podpredseda strany Za ľudí Peter Huba vyzdvihol Porvažníka ako kandidáta, ktorý podľa neho „spája odborníkov, občianske iniciatívy a obyvateľov, aby spoločne dokázali vybudovať úspešný, prosperujúci a sebavedomý Košický kraj“.
Kandidatúru na predsedu kraja oznámili PS a Porvažník, ktorý nie je členom žiadnej strany, 30. septembra 2025. KSK vedie druhé funkčné obdobie Rastislav Trnka.