Za lúpež a krádež na čerpacej stanici hrozí mužovi až 12-ročný trest

Hybe 20. júla (TASR) – Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Liptovskom Mikuláši obvinil 32-ročného Petra z Popradu zo zločinu lúpeže a prečinu krádeže, ktorých sa mal dopustiť v utorok a stredu (17. a 18.7.) na čerpacej stanici v katastri obce Hybe v okrese Liptovský Mikuláš. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Žiline Radko Moravčík.



Obvinený muž mal podľa neho v utorok okolo 23. hodiny vojsť do predajne na čerpacej stanici v katastri obce Hybe v úmysle odcudziť cigarety. "Následne mal pristúpiť k predavačke a ohrozovať ju nožom. Predavačka aj s kolegyňou sa bránili a útočník upustil od ďalšieho konania. Z predajne odišiel na neznáme miesto. K zraneniu osôb ani škode na majetku nedošlo," uviedol krajský policajný hovorca.



"Na druhý deň v rovnakom čase mal vojsť obvinený muž do tej istej predajne. Z predajnej plochy mal odcudziť potraviny aj cigarety. Pri vychádzaní z predajne ho zadržal náhodný občan a odovzdal privolanej policajnej hliadke. Odcudzením tovaru vznikla škoda viac ako 150 eur," doplnil Moravčík.



Vyšetrovateľ PZ spracoval podnet na návrh na vzatie 32-ročného muža do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem rokov až 12 rokov, dodal krajský policajný hovorca.