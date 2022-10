Za mesiac vyzbierali v Košiciach 1000 litrov oleja

Košice 28. októbra (TASR) - Výsledky prvého zberu jedlých olejov a tukov v Košiciach naplnili projektové očakávania. TASR o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Kosit Slavomíra Brzová s tým, že po prvom mesiaci od rozdania vedierok do rodinných domov a rozostavania spoločných zberných nádob sa vyzbieralo a na materiálové zhodnotenie postúpilo takmer 1000 litrov oleja.



"Tento použitý jedlý olej by inak s veľkou pravdepodobnosťou skončil v odpadovom potrubí. Samostatný zber je účinnou prevenciou zanášania odpadového potrubia, zabraňuje znečisťovaniu odpadových vôd a v neposlednom rade šetrí prírodné zdroje vďaka zhodnocovaniu odpadu," uviedla s tým, že najbližší zber budú realizovať v novembri.



Ako pripomenula, na webe, ako aj na sociálnej sieti nájdu Košičania všetky užitočné informácie vrátane krátkeho edukačného videa a prehľadnej mapy rozmiestnenia spoločných zberových nádob v meste.



Pilotný projekt spustili v septembri. Vybrané domácnosti v rodinných domoch majú možnosť zbierať olej do oranžových vedierok, ktoré v deň zberu vyložia pred dom. Vedierko je majiteľovi po vyprázdnení vrátené na ďalšie použitie. Obyvatelia bytoviek olej zbierajú do plastových fliaš a tie následne vhadzujú do oranžových 120-litrových nádob. Do projektu sa zapojila väčšina mestských častí, desiatky škôl a škôlok a tiež dva potravinové reťazce v Košiciach.