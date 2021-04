Za minulotýždňové krádeže v obci Rovinka obvinili troch mužov

Bratislava 26. apríla (TASR) – Za minulotýždňové krádeže v obci Rovinka v okrese Senec obvinila polícia 32-ročného Radeka z okresu Galanta, 38-ročného Jozefa z okresu Námestovo a 28-ročného Jozefa z Bratislavy. V prípade preukázania viny im hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



V Rovinke došlo v stredu (21. 4.) v nočných hodinách k viacerým krádežiam vlámaním do novostavieb rodinných domov. Odcudzené boli napríklad elektrospotrebiče, elektronika či bicykle. Policajným kriminalistom sa podarilo tento prípad do štyroch dní objasniť a prevažnú časť odcudzených predmetov vrátiť majiteľom.



Z výsledkov doterajšieho vyšetrovania vyplýva, že v stredu krátko po 02.00 h odcudzili obvinení muži z prívesného vozíka odstaveného na jednej z čerpacích staníc v obci Rovinka motorovú pílu a pracovný kufrík s rôznym náradím. Zároveň ukradli nákladný príves v hodnote asi 1277 eur. Muži sa následne vlámali do celkovo ôsmich rodinných domov v obci Rovinka, odkiaľ odcudzili rôzne domáce elektrospotrebiče, elektroniku, vybavenie domácnosti či bicykle.



"Celková škoda krádežou ako aj poškodením rodinných domov bola vyčíslená na zhruba 30.000 eur. Seneckí policajti vďaka intenzívnemu vyšetrovaniu následne obmedzili na osobnej slobode 32-ročného Radeka a 28-ročného Jozefa, ktorých umiestnili v cele policajného zaistenia. V ich prípade bol spracovaný podnet k návrhu na väzobné stíhanie," spresnil Szeiff s tým, že po 38-ročnom Jozefovi bolo vyhlásené pátranie.