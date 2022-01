ZA MOSTOM SNP SA ZDRŽÍTE: Odstraňujú tam nehodu

Bratislava 13. januára (TASR) - V Bratislave na Staromestskej ulici za Mostom SNP smerom do centra sa stala vo štvrtok večer hromadná nehoda viacerých áut, ktoré blokujú pruhy v oboch smeroch. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



"V oboch smeroch sa tvoria dlhé nehybné kolóny, preto odporúčame úplne sa vyhnúť tomuto úseku," píše Zelená vlna. Upozorňuje tiež vodičov, aby nezabúdali vytvoriť uličku pre záchranné zložky.



Nehoda sa stala vo štvrtok aj na výjazde z bratislavskej Záhorskej Bystrice smerom do Lamača. Došlo k zrážke auta so srnkou, cestu už neblokujú. Vodiči prejdú s krátkym zdržaním.