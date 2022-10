Za nahlásenými pacientmi v Banskej Bystrici prišli s prenosnou urnou

Banská Bystrica 29. októbra (TASR) – Pacienti hospitalizovaní v senior centre a v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici už odovzdali svoj hlas v sobotňajších spojených voľbách do orgánov mestských a obecných samospráv a do vyšších územných celkov. S prenosnou urnou prišli za nimi členovia volebného okrsku číslo jeden na Univerzite Mateja Bela, ktorý patrí medzi väčšie s počtom okolo 1300 oprávnených voličov.



"Išli sme za tými pacientmi, ktorí chceli voliť a nemohli sa dostaviť, napríklad sú ležiaci. V blízkom senior centre ich bolo šesť a z nemocnice sme mali nahlásených tiež šesť pacientov," konštatovala predsedníčka okrskovej volebnej komisie Dušana Rohrbock.



Ako uviedla, prví voliči k nim prišli už pred siedmou hodinou. V miestnosti mali pôvodne štyri plenty, ale tvorili sa rady. "Volali sme, aby nám ešte ďalšie dve plenty dodali. Teraz ich máme šesť a priebeh volieb je zatiaľ celkom dobrý a pokojný," dodala Rohrbock.



V sobotu sa na Slovensku prvýkrát konajú v jeden deň voľby do orgánov miest a obcí i samosprávnych krajov. V krajskom meste Banská Bystrica je sedem volebných obvodov so 77 okrskami. Voliči vyberajú primátora spomedzi piatich kandidátov a 31 poslancov mestského zastupiteľstva spomedzi 126 kandidátov.