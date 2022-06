OPITÝ SADOL ZA VOLANT: Mužovi za nehodu hrozí dvojročné väzenie

Partizánske 3. júna (TASR) - Trest odňatia slobody až na dva roky hrozí 51-ročnému mužovi, ktorý v Partizánskom pod vplyvom alkoholu spôsobil dopravnú nehodu. Policajti zistili, že mu súd odobral vodičský preukaz. Vodiča Volkswagenu Golf obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia. Trenčianska krajská polícia o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.



"Obvinený sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, v dôsledku čoho prešiel do protismernej časti vozovky a narazil do protiidúceho vozidla Škoda Felicia," opísali policajti.



Vodiča vyzvala hliadka na vykonanie dychovej skúšky, tá sa skončila s pozitívnym výsledkom 2,81 promile. Opakovaná dychová skúška mala o niečo nižšiu hodnotu, a to 2,65 promile. "Policajti lustráciou zistili, že mužovi ešte v decembri 2016 Okresný súd v Partizánskom uložil trest zákazu viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu v cestnej premávke," doplnila polícia.



Muža na mieste policajti obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník spisový materiál odovzdal prokurátorovi spolu s návrhom na podanie obžaloby a taktiež s podnetom na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Muž bol už v minulosti päťkrát súdne trestaný.