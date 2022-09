Za nenávistné a výhražné emaily hrozí mužovi dva až šesť rokov väzenia

Bratislava 12. septembra (TASR) - Dva až šesť rokov väzenia hrozí 50-ročnému Ľubošovi, ktorého už pred časom obvinili z pokračovacieho prečinu násilia proti skupine a zločinu vydierania. Muž od februára adresoval do jednej z redakcií internetového portálu v Bratislave niekoľko správ, v ktorých sa vyhrážal usmrtením, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou viacerým osobám. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková.



Muž podľa polície neprestal so zasielaním výhražných správ ani po obvinení. "Naďalej pokračoval vo vypisovaní nenávistných emailov, a preto bol uplynulý týždeň obmedzený na osobnej slobode a následne eskortovaný pred vyšetrovateľa, ktorý mu rozšíril už vznesené obvinenie pre prečin násilia proti skupine obyvateľov," priblížila Šimunková. Vyšetrovateľ zároveň spracoval návrh na vzatie muža do väzby.